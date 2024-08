La Suisse déconseille les voyages en Iran

L'évolution de la situation est incertaine et une détérioration significative de la situation sécuritaire dans tout le pays est possible à tout moment, écrit le DFAE sur son site. Et de rappeler que des frappes aériennes ciblées peuvent aussi mettre en danger des personnes non impliquées.

Les ressortissants suisses qui se trouvent en Iran et souhaitent quitter le pays doivent le faire par leurs propres moyens, précise le DFAE. Et d'ajouter que l'ambassade de Suisse à Téhéran est ouverte et fournit les services habituels.