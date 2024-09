Le salaire mensuel brut moyen s'élevait à 4.076 euros en 2022

Statbel pointe encore que le salaire mensuel moyen est plus élevé au centre du pays, où il s'élève à 4.748 euros, dépassant ainsi de 16% la moyenne nationale. Le salaire moyen est aussi supérieur à 4.250 euros dans les entreprises situées dans les arrondissements limitrophes de la capitale, à savoir Hal-Vilvorde, Louvain et Nivelles.

À l'opposé, on trouve les gardes d'enfants, avec un salaire mensuel de 2.567 euros, soit 37% de moins que la moyenne nationale. De même, les serveurs et les barmen, les coiffeurs et esthéticiens ainsi que les aides de ménage reçoivent en moyenne un salaire de moins de 2.700 euros par mois.

Enfin, dans tous les groupes d'âge, les hommes occupés à temps plein gagnent plus que leurs collègues féminines. L'écart salarial entre les hommes et les femmes est de 10,2% chez les travailleurs de moins de 20 ans et de 19% chez les 60 ans et plus.