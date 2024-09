Le taux de fécondité poursuit sa diminution en Flandre

En 2023, 62.338 enfants sont nés d'une mère résidant en Flandre, selon les informations contenues dans le registre national. Cela représente plus de 7.700 de moins qu'en 2010 (-12%). Cette baisse du nombre de naissances entre 2010 et 2023 se reflète dans l'évolution du taux de fécondité, soit le rapport du nombre de naissances de l'année à l'ensemble de la population féminine en âge de procréer (entre 15 et 49 ans).

Entre 2010 et 2023, le taux de fécondité a diminué pour les femmes de moins de 32 ans. Pour les plus âgées, il est identique ou a augmenté. L'âge moyen de la maternité est par ailleurs passé de 29,7 ans en 2010 à 30,7 ans en 2023.