Manifestation d'extrême droite et contre-manifestation à Londres

Parmi les slogans dans la foule où étaient brandis des drapeaux britanniques, anglais, écossais et gallois, "on veut récupérer notre pays", ou des pancartes "not far right, just right" (pas d'extrême droite, on a juste raison).

Dans un message sur le réseau social X, Tommy Robinson, 41 ans, Stephen Yaxley-Lennon de son vrai nom, avait promis "le plus grand rassemblement patriotique que ce pays ait jamais vu".