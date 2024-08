Quatorze athlètes belges et un guide participent à la cérémonie d'ouverture

Le drapeau belge sera porté par l'amazone Manon Claeys et le joueur de tennis en fauteuil roulant Joachim Gérard. Derrière eux, on retrouvera les athlètes Kiara Maene, Maxime Carabin, Léa Bayekula, Martin Clobert et Selma Van Kerm, le cavalier de dressage Kevin Van Ham, le joueur de tennis de table Ben Despineux, les nageurs Aymeric Parmentier et Tatyana Lebrun, le cycliste Maxime Hordies, la badiste Man-Kei To, le triathlète Wim De Paepe et le guide Valentin Poncelet.

Les athlètes seront notamment accompagnés par plusieurs entraîneurs, les managers Sabrina Rys et Sofie Meneve, la porte-parole Hélène Masson et le chef de délégation Olek Kazimirowski. La délégation belge lors de la cérémonie d'ouverture comprendra 30 personnes.