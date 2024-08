Royaume-Uni: le gouvernement envisage d'interdire de fumer dans des espaces extérieurs

Keir Starmer a indiqué en juillet qu'il reprendrait la politique très ambitieuse de lutte contre le tabagisme de son prédécesseur Rishi Sunak. D'après ce projet, les jeunes de moins de quinze ans aujourd'hui ne se verront jamais vendre légalement de cigarettes.

Selon le tabloïd The Sun, le gouvernement veut aussi interdire de fumer dans de nombreux espaces publics. Il ne serait, d'après ce projet, plus possible d'allumer une cigarette dans les jardins des pubs, en terrasse des restaurants, à l'extérieur des boites de nuit, des stades de foot, sur les trottoirs près des universités et des hôpitaux, dans certains parcs, etc.