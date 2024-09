Une femme décède d'une intoxication au CO à Berchem, huit personnes sont hospitalisées

Une habitante de 52 ans est décédée samedi à la suite d'une intoxication au CO dans le district anversois de Berchem. Huit autres personnes, dont deux enfants et un ambulancier, ont été transportées à l'hôpital, a indiqué la police locale d'Anvers.

Les pompiers ont détecté des niveaux élevés de CO et ont décidé d'évacuer toutes les personnes présentes dans l'immeuble. "Dans un appartement du deuxième étage, une femme de 52 ans a été retrouvée inconsciente. Elle était encore en train d'être réanimée, mais ne pouvait plus être sauvée", a ajouté Wouter Bruyns.

Une mère et ses deux enfants, deux autres résidents, le propriétaire, 'l'homme à tout faire' et un ambulancier ont été transportés à l'hôpital. La cause de l'intoxication au CO fait toujours l'objet d'une enquête.