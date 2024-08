Une prime pour permettre aux médecins généralistes d'engager du personnel de soutien

L'objectif de cette initiative est d'octroyer aux généralistes une plus grande marge de manœuvre et plus de temps en leur permettant de déléguer certaines tâches administratives ou actes médicaux simples.

Les médecins qui en feront la demande pourront ainsi bénéficier d'une prime comprise entre 5.000 et 7.500 euros, en fonction du nombre de demandes, pour le premier recrutement de personnel de soutien. Le cabinet du ministre estime que 4.872 cabinets individuels et 605 cabinets de groupe peuvent prétendre à cette intervention. Les demandes devront être soumises entre le 1er septembre et le 31 octobre.