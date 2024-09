Venezuela/bipeurs piégés: Maduro appelle à ne pas accepter d'appareils électroniques pour Noël

Le président du Venezuela Nicolas Maduro a appelé vendredi son gouvernement et ses partisans à ne pas accepter d'appareils électroniques comme cadeau de Noël en raison de l'explosion simultanée de bipeurs et autres équipements de communication du Hezbollah au Liban.

M. Maduro a également demandé, à tous les "ministères, institutions et entreprises de l'Etat", que soient achetés en priorité des "objets artisanaux et jouets fabriqués au Venezuela" pour les échanges de cadeaux lors des "festivités du Noël vénézuélien".

Il en a avancé la date au 1er octobre "en hommage" à la population du pays, secoué par des troubles depuis sa réélection contestée le 28 juillet.

Des centaines de bipeurs et talkies-walkies utilisés par le mouvement islamiste libanais Hezbollah, soutenu par l'Iran et allié du Hamas palestinien, ont explosé à travers le Liban mardi et mercredi lors d'une attaque sans précédent ayant fait 37 morts et près de 3.000 blessés.