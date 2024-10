Violences sur des ados placés: jusqu'à sept ans de prison requis

Les "dysfonctionnements" de l'Aide sociale à l'enfance "ne doivent en rien diluer leur responsabilité pénale": jusqu'à sept ans de prison ont été requis vendredi à Châteauroux à l'encontre des principaux prévenus, jugés pour des violences sur des jeunes placés dans des familles sans agrément.

Les peines les plus lourdes, assorties d'un mandat de dépôt et 20.000 euros d'amende, ont été requises à l'encontre des têtes pensantes présumées du réseau, Julien M. et Bruno C., soupçonnés d'avoir brutalisé les adolescents.