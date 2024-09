Enea Bastianini s'impose à Misano devant Jorge Martin, Francesco Bagnaia chute

Bagnaia est parti en pole. Martin a pris la tête au 4e tour. Bagnaia a aussi été dépassé par son équipier et compatriote Enea Bastianini un tour plus tard. Le double champion du monde en titre n'a pas réussi à suivre le rythme de Martin et Bastianini et a fini par chuter à 7 tours de la fin.

Bastianini est resté dans le sillage de Martin jusqu'au dernier tour, moment choisi pour porter son attaque. L'Italien est passé alors que l'Espagnol est légèrement sorti de la piste, mais a pu reprendre la course.