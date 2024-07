Gros accident pour Amaury Cordeel à Budapest en Formule 2

Le GT Open se tenait par ailleurs sur le Circuit Paul Ricard, en France, et marquait les débuts en GT3 d'Amaury Bonduel. Engagé sur la Lamborghini Huracan N.63 de l'écurie italienne Oregon, le pilote de Baisy-Thy, épaulé par l'Italien Leonardo Pulcini, a pris respectivement les neuvième et sixième places des deux courses au programme.

L'Anversois, qualifié en 13e position, pointait au début de la course sprint en18e position le samedi. Il roulait longtemps à cette position, avant d'écoper d'une pénalité pour avoir profité d'un passage hors piste. Il était classé à la 21e place. Lors de la course principale disputée dimanche, Cordeel était victime d'un impressionnant accident au virage 4, sa voiture étant totalement détruite. Le pilote Hitech GP est néanmoins indemne. Les deux victoires en jeu sont revenues à l'Indien Kush Maini et à l'Italien Andrea Kimi Antonelli.

Après Spa-Francorchamps, les GT4 European Series se disputaient sur le circuit de Hockenheim, en Allemagne. Engagé sur la BMW M4 N.17 de l'écurie française Espace Bienvenue, Benjamin Lessennes prenait respectivement les septième et cinquième places des deux courses au programme. Le duo 100% belge composé de Nico Verdonck et Nathan Vanspringel (Ford) était contraint à l'abandon en course 1 avant de finir 22e au général et 15e de la Silver Cup en course 2.

En GT2 European Series, Eric De Doncker et Loris Hezemans ont pris la troisième place en course 1 sur la Mercedes-AMG GT2 N.98, avant d'être contraints à l'abandon en course 2. Alexandre Leroy termine pour sa part huitième et neuvième sur la Maserati MC20 N.24.