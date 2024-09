Jago Geerts ne sera pas au départ du Grand Prix de Turquie ce week-end

Le pilote Yamaha a décidé de faire l'impasse et s'alignera plutôt dans une manche du championnat des Pays-Bas à Meijel, dans le Limbourg, près de chez lui. "Cette course est parfaite pour mon programme de rééducation", a expliqué Geerts sur Instagram vendredi.

La saison du jeune Limbourgeois est compliquée. Il avait chuté lors de la course qualificative en Suisse il y a deux semaines, ne participant pas au Grand Prix le dimanche. Plus que ses blessures au bras, c'est mentalement que Jago Geerts a le plus été touché, envisageant d'arrêter sa saison en MXGP, sa première.