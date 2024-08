Jago Geerts termine 11e du Grand Prix des Pays-Bas de MXGP remporté par Jeffrey Herlings

Jago Geerts s'était blessé lors des qualifications du premier Grand Prix de la saison en Argentine, en mars. Soigné de ses fractures au coude et à la clavicule, il a fêté son retour avec une 10e et une 13e places sur les deux courses à Arnhem, de quoi se classer 11e et empocher 19 points au classement du championnat du monde. Brent Van Doninck (Honda) a fini 13e avec une 18e et une 8e place, Jan Vermijl (GasGas) 33e..

Le quadruple champion du monde Tim Gajser demeure en tête du championnat du monde avec 801 points, mais l'écart se resserre. Prado (792) revient à 9 points et Herlings (766) est à 35 unités. Van Doninck est 22e avec 27 points, Geerts 32e avec 19 points.