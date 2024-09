Jorge Martin s'impose en Indonésie et reprend le large au championnat

Jorge Martin (Ducati-Pramac), leader du championnat, a remporté le Grand Prix d'Indonésie de MotoGP, 15e des 20 manches du championnat du monde de vitesse moto, dimanche, sur le circuit de Mandalika, à Lombok. L'Espagnol a devancé son compatriote Pedro Acosta (GASGAS-Red Bull Tech 3) et son rival pour le titre, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati).

Parti en pole, Martin a pris le meilleur départ, alors que Bagnaia a reculé de la quatrième à la sixième place. Le double champion du monde en titre est remonté au troisième rang en fin de course. Il a d'abord vu son compatriote et équipier Enea Bastianini chuter à 6 tours de la fin, puis il a dépassé ses compatriotes Marco Bezzecchi (Ducati-Pertamina Enduro VR46) et Franco Morbidelli (Ducati-Pramac) lors des deux tours suivants pour limiter les dégâts au championnat.

Devant, Martin n'a pas été inquiété. L'Espagnol remporte son troisième Grand Prix de la saison et le huitième de sa carrière dans la catégorie reine. Pedro Acosta a pris la deuxième place, mais les organisateurs du championnat ont annoncé après la course qu'il était "sous investigation" par les commissaires en raison d'un problème de pression de ses pneus.