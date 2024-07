Lando Norris se montre le plus rapide de la 2e séance d'essais libres

Les Ferrari du Monégasque Charles Leclerc et de l'Espagnol Carlos Sainz ont signé les 4e et 5e performances de la séance à 577 et 838/1000e.

Le 79e Grand Prix de Belgique, long de 44 tours (ou deux heures), s'élancera dimanche à 15h00.

Charles Leclerc (Ferrari) avait réalisé la pole l'an dernier en 1:46.988.

Max Verstappen (Red Bull) s'est imposé les trois dernières années à Spa-Francorchamps. Lewis Hamilton est le pilote en activité qui a remporté le plus de victoires dans les Ardennes avec quatre succès (2010, 2015, 2017, 2020). Il a aussi décroché six poles. Michael Schumacher détient le record avec six victoires entre 1992 et 2002.