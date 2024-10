Lucas Coenen, Jago Geerts et Brent van Doninck à l'assaut des Nations samedi et dimanche

Lucas Coenen (MX2), Jago Geerts (Open) et Brent van Doninck (MXGP) composeront l'équipe belge pour la 77e édition du Motocross des nations samedi et dimanche à Matterley Basin, dans le sud de l'Angleterre.

Les blessures de Liam Everts d'abord, puis de Sacha Coenen ensuite ont compliqué la sélection de Joël Roelants qui a fait appel à Jago Geerts et Brent van Doninck, deux pilotes minés par d'importantes blessures aussi tout au long de la saison. Qui plus est, Lucas Coenen, vice-champion du monde en MX2, voulait au départ s'aligner dans la catégorie reine. Il aura fallu le convaincre de rouler en MX2 encore ce week-end pour que la Belgique figure bien au départ.

La France va de son côté défendre son titre, elle qui a remporté six des neuf dernières éditions, avec Romain Febvre, Tom Vialle et Maxime Renaux.

Le circuit situé dans la vallée de Hampshire accueillera les qualifications le samedi pour 36 nations engagées. Les dix-neuf premiers seront qualifiés et les autres disputeront une finale B dont le vainqueur complètera le plateau dominical. La Belgique sera la première à s'élancer pour les qualifications.

Les courses de cet officieux championnat du monde par pays auront lieu le dimanche avec trois catégories: Open, MXGP et MX2 avec trois courses à 13h10 (MXGP et MX2), à 14h40 (MX2 et Open) et à 16h08 (Open et MXGP). Les cinq meilleurs résultats pour chaque pays détermineront le classement final.

Les quatre dernières éditions ont été remportées par le pays organisateur.