Thierry Neuville poursuit sa remontée et pointe à la 3e place à la mi-journée

Le Britannique Elfyn Evans (Toyota), 2e du classement général vendredi soir, a perdu 1:28.1 sur Rovanperä dans la SS12 à cause de ce qu'il suspectait être un problème de transmission. Evans a dû courir la 13e spéciale au pas, y perdant 4:40.9 de plus. Le 3e du classement des pilotes a chuté à la 8e place du Rallye de Finlande, au bénéfice de Thierry Neuville, qui mène la danse au championnat du monde.

Le Finlandais a remis le couvert dans la dernière course de la matinée, la SS13 Ouninpohja (32,98 km). Neuville et Wydaeghe ont terminé 5e, à 18.6 secondes.

Le Saint-Vithois compte 145 points, 8 de plus que l'Estonien Ott Tänak et 13 de plus qu'Evans. Ogier (4e, 117 points) et Rovanperä (6e, 86 points) ont un programme partiel cette saison.