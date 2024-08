Vctoire de Will Power au Grand Prix de Portland

Dimanche, Portland dans l'Oregon, Will Power s'est imposé à l'arrivée de la 15e des dix-huit épreuves du championnat IndyCar automobile.

Palou conserve la tête du championnat. Il y devance avec 483 points, Power (427) et l'Américain Colton Herta (Andretti-Honda), 4e à Portland, qui en possède 416.

Power, champion IndyCar en 2014 et 2022 décroche à 44 ans son 3e succès de la saison et le 44e de sa carrière.

À l'issue des 110 tours et 347.68 km de l'épreuve, l'Australien au volant de sa Penske Chevrolet a devancé l'Espagnol Alex Palou (Chip Ganassi-Honda), 2e, de 9.827 secondes, et l'Américain John Newgarden (Penske-Chevrolet), 3e, de 13.378 secondes.

Les 16e et 17e manches se dérouleront le samedi 31 août et le dimanche 1er septembre sur l'Oval de Milwaukee Mile à West Allis dans le Wisconsin, alors que la course finale est programmée le 15 septembre sur l'Oval du Nashville Superspeedway dans le Tennessee.