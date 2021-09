Beobank déménage son siège social dans le complexe Quatuor

(Belga) Beobank entreprend cette semaine le déménagement de son siège social dans le complexe Quatuor, dans le quartier Nord à Bruxelles, indique la banque dans un communiqué.

La nouvelle "Beobank House" a été pensée pour être un endroit "inspirant qui stimule la productivité, les échanges, la collaboration et le bien-être" des quelque 600 travailleurs. Les collaborateurs peuvent choisir eux-mêmes l'endroit où ils s'installent pour travailler. Ils ont le choix entre des zones collaboratives ou plus calmes, notamment. "Si tout se passe de manière efficace et agréable en interne, cela transparaît aussi ensuite auprès de nos clients, ce qui nous permet dès lors d'encore mieux les accompagner et les aider à réaliser leurs projets", affirme le CEO de la banque Guy Schellinck. Beobank a signé un contrat de cinq ans avec Sodexo, dont une vingtaine de collaborateurs seront chargés de la réception, du restaurant "Bistro", du bar "Barista", de la gestion des installations techniques, de la sécurité et du nettoyage. L'agence Beobank Ixelles La Plaine, qui se trouvait au rez-de-chaussée de l'ancien siège, déménage également. Située dorénavant au rez-de-chaussée du nouveau siège au centre de Bruxelles, la nouvelle agence Beobank Rogier ouvrira ses portes dès le 14 septembre. La construction du complexe Quatuor, près de la gare du Nord à Bruxelles, a été achevée début septembre par le groupe Besix. Outre Beobank, Touring et Buy Way Personal Finance s'y installeront dans le courant de 2022. (Belga)