Michelle Martin a-t-elle refusé l'héritage de sa mère pour ne pas indemniser les familles des victimes de Marc Dutroux?

Michelle Martin, l'ex-épouse de Marc Dutroux, est appelée à comparaître à huis-clos devant le chambre du conseil de Namur ce jeudi matin. Elle ne devrait pas être présente mais représentée par son avocat.

Elle est attaquée par le père et le frère d'Eefje Lambrechts qui lui reprochent d'avoir organisé son insolvabilité dans le but de ne pas devoir indemniser les parties civiles du procès d'Arlon, soit les familles des victimes de Dutroux et consort.

En 2000, lors du décès de sa mère (Henriette Puers, 80 ans), Michelle Martin a refusé l'héritage au profit de ses trois enfants. On parle d'une maison à Waterloo, de bijoux, de pièces en or et de quelques économies, soit un héritage estimé entre 200.000 et 400.000 euros.

La chambre du conseil va devoir décider s'il y a lieu de renvoyer Michelle Martin devant un tribunal pour "organisation frauduleuse d'insolvabilité" ou s'il faut ordonner un non-lieu car il n'y aurait pas assez d'éléments dans le dossier ou que les faits sont trop vieux et donc prescrits.