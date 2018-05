Plus de deux millions investis dans les soins de santé mentale pour les demandeurs d'asile

(Belga) Le secrétaire d'Etat Theo Francken (N-VA) va consacrer 2,3 millions d'euros, provenant du fonds européen AMIF, aux soins de santé mentale pour les demandeurs d'asile. Sur son blog, M. Francken parle d'un "grand pas en avant".

De nombreux demandeurs d'asile qui arrivent en Belgique proviennent de pays déchirés par des conflits. Ces personnes ont parfois assisté à des bombardements, des actes violents ou vécu des expériences traumatisantes. Afin de leur fournir un meilleur accompagnement psychologique, le secrétaire d'Etat à l'Asile et la Migration a décidé de libérer 2,3 millions provenant du Fonds Asile, Migration et Intégration (AMIF) de l'Union européenne. La Croix Rouge, Rode Kruis Vlaanderen et le Centre Neuro Psychiatrique Saint-Martin vont notamment recevoir des moyens pour mettre sur pied des équipes mobiles d'assistance psychologique. La KUL (Université de Louvain) sera aussi soutenue, via le projet ResCareRefugees, afin de proposer un service résidentiel de traitement thérapeutique spécialement destiné aux enfants provenant de zones de conflits. L'hôpital psychiatrique Saint-Alexius de Grimbergen bénéficiera quant à lui de fonds pour proposer des traitements sur mesure, a détaillé M. Francken. (Belga)