Heure d'été ou heure d'hiver: quels sont leurs AVANTAGES et INCONVÉNIENTS?

Ce week-end, on passe à l'heure d'été. Pensez donc à ajuster vos montres et à avancer l'aiguille d'une heure. Ainsi, ce dimanche, il ne sera pas 2h mais 3h.

C'est une directive de 2001 qui règle le passage de l'heure d'hiver à l'heure d'été et inversement. L'heure d'été et l'heure d'hiver sont cependant appliquées en Belgique depuis 1977.

La principale raison de cette décision est l'économie d'énergie, bien que l'efficacité de cette mesure soit contestée. Des études montrent que l’effet global des économies d’énergie liées à l’heure d’été est marginal, avait indiqué la Commission européenne.

En 2017, l'Europe s'est prononcée pour la fin du changement d'heure. Seulement voilà, le dossier traîne et rien n'a été acté officiellement. On vous explique d'ailleurs tout cet imbroglio dans cet article.

Si l'on supprime le changement d'heure, quel horaire va-t-on conserver? Heure d'été ou heure d'hiver? En Belgique, 50% des répondants ont marqué leur préférence pour l'heure d'hiver tandis que 45% se sont exprimés en faveur de l'heure d'été.

L'heure d'été consiste à avancer les horloges d'une heure par rapport au fuseau standard tandis que pour l'heure d'hiver, on les recule. Chacune présente des avantages et des inconvénients. En voici quelques uns (liste non exhaustive).

Si l'on gardait l'heure d'été toute l'année, quels avantages?

Grâce à ce saut dans le temps, on bénéficierait de la lumière du soleil plus longtemps. Cela nous permettrait de profiter des longues soirées estivales.

Cette clarté permettrait alors plus d'activités en extérieur, comme le soulignait le Sénat en France en 1997. "Les soirées plus claires favorisent la pratique d'activités physiques et sportives qui sont bénéfiques pour la santé quelle que soit la tranche d'âge de la population", écrivait l'Institution.

Si l'on gardait l'heure d'été toute l'année, quels inconvénients?

Nos matinées d'hiver seraient alors plus sombres. En hiver, il faudrait attendre 9h30 voire 10h pour sortir du noir, comme le précise l'Observatoire royal de Belgique. Cela pénaliserait notamment les travailleurs qui œuvrent à l'extérieur (construction, entretien des jardins et parcs etc) et ceux qui commencent à l'aube. À l'école, les enfants feraient également leur première récréation dans la pénombre.

L'heure d'été optée pour toute l'année pourrait également perturber le travail agricole et en particulier l'élevage.

L'heure d'été peut avoir des conséquences négatives sur notre sommeil. Lorsque le jour se couche, nous sécrétons une hormone appelée "mélatonine". Avec l'heure d'été, la nuit vient plus tard entraînant un retard dans la sécrétion de cette hormone. Il devient alors plus difficile de s'endormir.

Si l'on gardait l'heure d'hiver toute l'année, quels avantages?

On se rapproche du rythme du Soleil. En Belgique, il existe un décalage d'environ une heure entre l'heure légale et l'heure du lever du soleil. En été, il est de 2 heures.

Si l'on gardait l'heure d'hiver toute l'année, quels inconvénients ?

Augmentation du risque d'accidents sur les routes: il fait noir pendant les heures de pointes et les piétons/cyclistes sont alors moins visibles. "Lorsqu’il fait noir, le risque d’accident pour les piétons augmente particulièrement. Entre octobre et décembre, on constate en effet une hausse du nombre d’accidents graves impliquant des piétons pendant l’heure de pointe du soir", écrit l'Agence wallonne pour la Sécurité routière.

Illustration Observatoire Royal de Belgique