Graves maltraitances sur des cochons chez un fournisseur de viande de Colruyt et Delhaize: les deux chaînes invitées à retirer ces produits de la vente (vidéo)

Animal Rights dénonce, images vidéo à l'appui, de graves maltraitances sur des cochons au sein d'un élevage du fournisseur espagnol El Pozo. La viande en provenance de cet élevage est vendue par le groupe Colruyt et AD Delhaize. L'organisation de défense des animaux appelle les deux chaînes à retirer ces produits de la vente.

Les images ont été tournées par Igualdad Animal, une équipe d'investigation espagnole de l'association internationale Animal Equality. Les cochons y présentent de gigantesques abcès, des malformations importantes, des plaies infestées et d'énormes hernies ombilicales. Des porcs morts jonchent le sol parmi les espèces vivantes et les conteneurs de l'entreprise dans lesquels sont jetées les carcasses. Le producteur se trouve à Alhama de Murcia, dans l'est de l'Espagne. L'entreprise appartient à Cefusa, le groupe dont fait également partie El Pozo.

Ce dernier a déjà réagi aux dénonciations d'Animal Rights, soulignant que l'élevage respectait la législation espagnole et européenne. Selon l'entreprise, il s'agit de porcs qui présentent des maladies ou malformations congénitales et qui sont mis à l'écart pour surveiller leur état de santé.



Colruyt et Delhaize réexaminent leur collaboration

Colruyt et Delhaize vont réexaminer leur collaboration avec le fournisseur espagnol El Pozo, ont-elles indiqué lundi en réaction aux faits de maltraitance animale dénoncés par Animal Rights. Les deux chaînes de supermarchés ont décidé de retirer temporairement la viande porcine incriminée de leurs rayons.



Delhaize a fait savoir qu'une enquête avait été ouverte pour examiner précisément la situation. Tant que l'enquête est en cours, la collaboration est suspendue, a souligné l'entreprise. "La viande qui se trouve dans nos magasins est retirée des rayons. Les clients qui le souhaitent peuvent également ramener le produit", a expliqué le porte-parole de Delhaize Roel Dekelver. Colruyt a également immédiatement retiré la viande El Pozo de ses étals, a indiqué le groupe dans un communiqué. "Nous allons poursuivre le dialogue avec notre fournisseur afin de déterminer comment évoluera notre collaboration."

Delhaize vend plusieurs produits en provenance d'El Pozo tandis qu'un seul produit se retrouve dans les magasins de Colruyt.