Comment amener un puissant signal Wi-Fi dans le fond de votre jardin ?

Devolo est l'une des rares entreprises européennes (très) actives sur le marché des accessoires réseau. C'est donc tout-à-fait logique qu'elle propose une solution pour l'extérieur, baptisée dLan WiFi Outdoor (169€).

Son concept est simple, mais il fallait tout de même oser le mettre en production et le commercialiser. Le dLan WiFi Outdoor est un boitier CPL entièrement étanche et équipé d'une rallonge qui l'est tout autant. Le but: pouvoir étendre son réseau Wi-Fi jusqu'au fond de son jardin, à l'aide d'une simple prise de courant extérieure.

CPL ?

Rappelons que CPL signifie 'Courant Porteur en Ligne'. Il s'agit d'une vieille technologie qui permet de faire transiter un signal réseau via les prises de courant électrique d'une maison. Si possible, avant d'investir trop d'argent, essayez: toutes les maisons et toutes les installations électriques n'ont pas la même qualité et stabilité à ce niveau-là.



Un exemple d'utilisation du CPL par Proximus pour un décodeur

Avant d'installer le dLan WiFi Outdoor en le branchant simplement à une prise présente sur votre terrasse, par exemple, il faut amener d'abord l'internet sur votre réseau électrique. Pour ce faire, si ce n'est pas encore le cas, il faut relier un boitier CPL (de n'importe quelle marque, théoriquement la technologie est universelle) à votre routeur internet.





Ça marche !

Lors de notre test, le signal est passé correctement. Sachez que le boitier robuste (plastique renforcé par de la fibre de verre) et étanche (certifié IP65) n'est équipé que d'une rallonge de 5 mètres. Vous ne pourrez donc sans doute pas le mettre dans le fond du jardin, mais rappelons qu'un signal Wi-Fi à l'extérieur, a priori sans obstacle, rayonne sur plusieurs dizaines de mètres.

La vitesse est annoncée "jusqu'à 300 Mbits/s", donc en pratique c'est souvent moins. Veillez tout de même à utiliser un boitier CPL d'entrée (celui relié par un câble réseau à votre modem/routeur) de la même vitesse théorique. La plupart des modèles vendus aujourd'hui sont cependant "jusqu'à 500 Mbits/s".





Quel intérêt ?

Le principal intérêt du dLan WiFi outdoor, dans notre pays très bien couvert en 4G, réside dans l'utilisation d'un ordinateur à l'extérieur (ce qui est plutôt rare, avouons-le). Car un smartphone dans le fond du jardin captera normalement une 4G déjà capable de beaucoup de chose.

En revanche, si vous êtes dans une zone isolée mais que vous avez tout de même une bonne connexion filaire à internet, alors cela vaudra la peine, si vous souhaitez avoir du réseau à l'extérieur, d'investir dans ce boitier très sobre et discret.

Egalement, tous ceux qui ont des contenus stockés sur un NAS (disque dur réseau), pourraient avoir un intérêt à faire rayonner leur réseau local dans le jardin.

Dommage que le prix soit assez élevé (169€), pour ce qui n'est finalement qu'un CPL dans un boitier étanche avec un câble de 5 mètres…