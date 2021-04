Sommet sur le climat organisé par Joe Biden: peut-on attendre des engagements forts de la part des États-Unis et de la Chine?

Les Etats-Unis ont décidé d'organiser un sommet virtuel sur le climat aujourd'hui. Le président américain Joe Biden appelle les autres pays du monde à relever leurs ambitions en matière de lutte contre le réchauffement climatique.

Le climatologue Jean-Pascal Van Ypersele, professeur à l'UCLouvain a commenté ce sommet lors du RTLINFO 13h.

Faut-il croire en la bonne volonté de Joe Biden qui se pose en nouveau leader de la lutte contre le réchauffement climatique ?

"Je pense qu'il faut, oui. Il avait promis, pendant sa campagne électorale, que les États-Unis rejoindraient l'accord de Paris et dès le premier jour de sa présidence, il l'a fait. Et donc, quand il annonce aujourd'hui que les objectifs des États-Unis sont de réduire les émissions de 50% entre 2005 et 2030, je pense qu'il faut le croire. En tout cas, je pense qu'on est bien partis."

Que pensez-vous justement de ces objectifs ? L'Europe vient d'augmenter ses objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le Japon également. Est-ce que ces objectifs sont tenables dans les faits ?

"Je pense qu'ils sont tenables si on s'en donne les moyens. Il est tout à fait possible de réduire les émissions, et même davantage que cela parce qu'on sait qu'on doit aller vers une réduction de 100% des émissions nettes de CO2, c'est-à-dire en tenant compte aussi des capacités d'absorption des forêts et des sols. Et donc, les objectifs actuels ne sont de toute façon qu'une étape sur ce chemin-là. Mais je pense que c'est tout à fait possible."

Ce sommet a également comme objectif de convaincre d'autres pays. Que pensez-vous de l'attitude que pourrait adopter la Chine, qui est un pays extrêmement polluant et parfois réticent à limiter ses émissions de gaz à effet de serre ?

"À la surprise de beaucoup, en septembre dernier aux Nations Unies, le président chinois a annoncé que la Chine atteindrait la neutralité carbone avant 2060. Ce qui n'est finalement que quelques années après l'Union européenne qui a annoncé qu'elle le ferait pour 2050. Les Chinois ont l'habitude de tenir leurs promesses dans ce domaine-là. Et donc, je ne serais pas surpris du tout que ce soir, lorsque le président chinois va s'exprimer, il annonce la manière dont, concrètement, la Chine va réaliser cet objectif. Donc je pense que là aussi, il y a des choses qui bougent dans le bon sens."