Après son sacre aux Grammy, la rappeuse Doechii continue son ascension avec l’une des récompenses les plus convoitées

À 26 ans, la rappeuse enchaîne les distinctions et rejoint les plus grandes artistes féminines en recevant l’un des prix les plus prestigieux de l’industrie musicale.

Seule la troisième femme à avoir remporté le Grammy du meilleur album de rap, après Lauryn Hill et Cardi B, Doechii s’impose comme une figure montante du hip-hop. Son style unique et son univers artistique audacieux séduisent un public de plus en plus large.

La cérémonie des Billboard Women in Music Awards se tiendra le 29 mars prochain au YouTube Theater d’Inglewood, en Californie. D’autres artistes seront également mises à l’honneur, dont Gracie Abrams, qui recevra le prix de l’autrice de l’année, JENNIE, récompensée par le Global Force Award, et Charlotte Cardin, désignée femme internationale de l’année.

Un succès viral avec "Anxiety"

En parallèle de cette reconnaissance, Doechii cartonne actuellement avec son dernier single "Anxiety". Propulsé par un sample du tube "Somebody That I Used to Know" de Gotye et Kimbra, le titre fait sensation sur TikTok et accumule des millions d’écoutes.

Curieusement, cette chanson avait d’abord été publiée en 2019 sur YouTube dans le cadre des Coven Music Sessions de Doechii. Mais c’est le rappeur Sleepy Hallow qui, en reprenant le morceau quatre ans plus tard, a ravivé l’intérêt du public pour la version originale. Face à cet engouement, Doechii a finalement décidé de sortir officiellement "Anxiety" sur les plateformes de streaming le 5 mars dernier. Résultat : plus de 22 millions d’écoutes sur Spotify en quelques jours seulement.