Au moins une personne arrêtée en lien avec la mort de l'acteur Matthew Perry

La police a également saisi des ordinateurs, des téléphones et d'autres équipements électroniques, contenant des messages parlant de la stratégie à adopter pour faire prendre de la drogue à l'acteur, et sur ce qu'il paierait pour l'obtenir, selon TMZ.

Matthew Perry est connu pour son rôle dans "Friends", une série sur la vie de six jeunes gens à New York. Véritable phénomène culturel, elle a été diffusée entre 1994 et 2004 et marqué toute une génération de téléspectateurs.