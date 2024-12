"Ça me permet de placer mon argent": les cartes à collectionner ont le vent en poupe... notamment chez les adultes

Les cartes à collectionner, qui ont marqué les années 2000, reviennent en force grâce à un public adulte assumant ses passions. Entre le 1ᵉʳ janvier et le 8 décembre 2024, les ventes de ces cartes ont progressé de 6 % en France, et de 25 % sur deux ans, selon le cabinet Circana. Le secteur représente désormais 200 millions d’euros de chiffre d’affaires annuel.

"Les entreprises profitent du phénomène post-Covid des 'kidultes', ces adultes qui n’hésitent plus à afficher leurs centres d’intérêt", explique Frédérique Tutt, experte du marché du jouet. Pokémon, leader incontesté du marché, mise notamment sur la nostalgie des jeunes adultes en lançant des séries commémoratives et des applications mobiles pour attirer ce public. Les achats de jeux et jouets par des consommateurs de 12 ans et plus représentent désormais près de 30 % des ventes totales du secteur.