Christopher Nolan s'attaque à une nouvelle adaptation ambitieuse pour 2026

Universal Pictures a annoncé ce lundi 23 décembre que Christopher Nolan, célèbre pour des films tels que "Memento", "Inception" ou "Interstellar", travaille sur une adaptation cinématographique de "L'Odyssé"e. Intitulé "The Odyssey", le film sera une "épopée d'action mythique tournée à travers le monde grâce à la toute nouvelle technologie de film IMAX", a indiqué le studio sur le réseau social X. Prévu pour sortir le 17 juillet 2026, ce projet ambitieux s'inscrit dans la lignée des œuvres de Nolan, mêlant grand spectacle et profondeur narrative.

Christopher Nolan’s next film ‘The Odyssey’ is a mythic action epic shot across the world using brand new IMAX film technology. The film brings Homer’s foundational saga to IMAX film screens for the first time and opens in theaters everywhere on July 17, 2026.