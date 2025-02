Hospitalisée pour des douleurs abdominales, Shakira a quitté l’hôpital: pourra-t-elle remonter sur scène?

Alors qu’elle enchaîne les dates de sa tournée mondiale "Las Mujeres Ya No Lloran", "Les femmes ne pleurent plus" en français, Shakira a dû être admise aux urgences samedi soir après avoir ressenti de vives douleurs abdominales. Son hospitalisation a immédiatement provoqué l’inquiétude de ses fans, dont certains se sont rassemblés aux abords de la clinique privée de Miraflores.

Douleurs abdominales

"Hier soir, j'ai dû me rendre aux urgences pour des douleurs abdominales et je suis actuellement hospitalisée", avait indiqué la star sur son compte Instagram. "Les médecins qui me soignent m'ont informé que je ne suis pas en état de donner un concert ce soir", a-t-elle ajouté. "Je suis vraiment désolée de ne pas pouvoir être sur scène aujourd’hui. J’avais tellement hâte de retrouver mes incroyables fans ici au Pérou. J'espère que demain, j'irai mieux et que je sortirai dès que possible afin de pouvoir présenter le spectacle que j'ai préparé pour vous tous", déclare-t-elle.

Son concert de lundi soir encore en suspens

Si son premier concert à Lima, prévu dimanche, a été annulé, la question demeure quant à la tenue du second, prévu lundi. Shakira avait prévu deux concerts au stade national de Lima, dimanche et lundi, qui affichaient complet depuis des semaines. La compagnie Masterlive, en charge des spectacles, a annoncé être "en coordination avec l’équipe de Shakira" et attendait une confirmation officielle aux alentours de 11h30 locales (16h30 GMT).

Après une pause forcée, Shakira espère pouvoir rapidement remonter sur scène pour poursuivre sa tournée, qui doit l’emmener jusqu’en juin à travers l’Amérique latine, les États-Unis et le Canada. Ses fans attendent désormais de savoir si la star sera en mesure d’assurer son spectacle à Lima avant de poursuivre son marathon musical.