Il aurait pu être footballeur… Comment Umberto Tozzi a troqué le ballon pour la chanson

L’icône italienne de la chanson romantique, Umberto Tozzi, sera en concert à Forest National le 22 février prochain. L’occasion idéale de replonger dans trois de ses plus grands succès, des chansons qui ont marqué des générations et fait chavirer des cœurs.

Le succès est immédiat : sept mois en tête des charts, des discothèques enflammées, et une pluie de reprises. Dalida, en particulier, en offre une version française plus sage, mais tout aussi envoûtante.

Cette chanson a bien failli ne jamais exister. Destiné à une prometteuse carrière de footballeur sur les terrains de Turin, Umberto Tozzi a pourtant choisi une tout autre voie : la musique, convaincu que rien n'égale le talent des Italiens pour l’art de la mélodie.

En 1978, Umberto Tozzi récidive avec "Tu", un morceau solaire et entraînant qui devient la bande-son des road trips estivaux. Avec son rythme simple et efficace, il touche un large public et s’impose comme un classique des radios et des longs trajets en voiture sous le soleil. Le duo Umberto Tozzi et le compositeur Giancarlo Bigazzi fait encore mouche, prouvant que l’Italien a trouvé la recette parfaite pour des tubes qui traversent le temps.

En 1979, le chanteur s’adapte à la vague disco avec "Gloria". Exit les ballades romantiques, place aux synthés et aux paillettes ! L’histoire d’un homme brisé par une rupture devient un tube international, porté par une énergie irrésistible.

En France, c’est Sheila qui popularise la chanson en 1982… mais en lui donnant un tout autre sens. Sa version devient un hommage aux jeunes soldats envoyés aux Malouines ou au Liban, leur incertitude face à l’avenir.