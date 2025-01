"J'avais un peu peur": Timothée Chalamet revient sur ses appréhensions d'incarner Bob Dylan

Timothée Chalamet, l'une des figures montantes d'Hollywood, incarne Bob Dylan dans "Un parfait inconnu", un biopic réalisé par James Mangold. Le film, qui se concentre sur les premières années de la carrière de Dylan, suit son arrivée à New York au début des années 1960, guitare en main, et ses rencontres décisives avec des figures marquantes de la folk comme Pete Seeger (interprété par Edward Norton) ou Joan Baez (Monica Barbaro).

Loin de l’approche expérimentale de "I'm Not There" (2007), où six acteurs endossaient le rôle de Dylan, Mangold propose une vision plus classique et documentée. "J'avais un peu peur que ça devienne encore un biopic hollywoodien de plus", confie Timothée Chalamet. Pourtant, l’acteur, qui interprète lui-même les chansons cultes comme "Blowin' in the Wind" et "The Times They Are A-Changin", relève le défi avec brio.