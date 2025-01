"Je ne contrôle pas ma force et je ne vois pas qu'elle a mal": Stéphane Plaza, accusé de violences conjugales, se défend lors de son procès

Partager:

Le procès de Stéphane Plaza, célèbre animateur et agent immobilier, s’est ouvert jeudi à Paris. Accusé de violences conjugales par deux anciennes compagnes, il conteste fermement les faits. Une plainte qu’il avait déposée pour cyberharcèlement a été classée sans suite.

Jugé à Paris pour violences sur deux anciennes compagnes, le célèbre agent immobilier Stéphane Plaza a réfuté à la barre les accusations, évoquant notamment "un malheureux incident" : "Je ne contrôle pas ma force". Le présentateur de télévision, vêtu d'un costume bleu nuit et d'un T-shirt blanc, comparaît notamment pour "violences habituelles physiques et/ou psychologiques par concubin" entre 2018 et 2022 sur une ancienne compagne, Amandine. Il encourt dix ans de prison et 150.000 euros d'amende.

Au cours de l'enquête, Amandine a raconté avoir subi quatre épisodes de violences et d'humiliations. À lire aussi "Il a fait tout le nécessaire pour être là": le procès de Stéphane Plaza pour violences conjugales s’ouvre à Paris Au printemps 2022, elle décrit une scène où M. Plaza lui aurait tordu les doigts d'une main. Une radiographie constate deux luxations et un arrachement osseux. Elle assure aussi qu'il l'a "étranglée" avec son avant-bras. Après cet épisode, M. Plaza lui envoie plusieurs messages sur un ton tantôt défensif, tantôt désolé. "Tu me pousses à bout, et je pète un plomb, voilà la réalité. L'homme le plus violent du monde. Je t'embrasse tendrement", lui écrit-il notamment. "Avec ce texto, on pourrait penser que vous reconnaissez avoir commis des violences", lui fait remarquer le président lors de l'audience.