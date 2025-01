"Il a fait tout le nécessaire pour être là": le procès de Stéphane Plaza pour violences conjugales s’ouvre à Paris

Le célèbre animateur Stéphane Plaza comparaît depuis ce jeudi au tribunal correctionnel de Paris pour répondre d'accusations de violences physiques et psychologiques sur deux anciennes compagnes.

Le procès de Stéphane Plaza, figure emblématique de la télévision et agent immobilier, s'est ouvert jeudi matin. L'animateur de 54 ans est jugé pour des faits présumés de "violences habituelles physiques et/ou psychologiques par concubin" entre 2018 et 2022, concernant une ex-compagne nommée Amandine, ainsi que pour des "violences habituelles psychologiques par concubin" sur une seconde femme, Paola, entre 2021 et 2022.

Des faits graves examinés par la justice

Lors de l'audience, Stéphane Plaza, vêtu d'un costume bleu nuit, a décliné son identité avant que le président du tribunal ne commence à lire les accusations. Les deux plaignantes, reconnues victimes avec une incapacité totale de travail supérieure à huit jours, étaient également présentes sur le banc des parties civiles.