"J'espère que tout le monde le trouvera aussi épique que moi": Red Sebastian dévoile le clip de Strobe Lights pour l’Eurovision 2025

Dans cette mise en scène, deux Red Sebastian coexistent, évoluant entre réalité et hallucinations. Le chanteur monte dans un ascenseur et débarque dans des mondes aux allures surréalistes, où l’atmosphère rave est omniprésente.

L’organisation du concours Eurovision de la chanson a dévoilé sur YouTube le clip officiel de "Strobe Lights", le titre avec lequel Red Sebastian défendra les couleurs de la Belgique en mai prochain à Bâle. Fidèle à son nom de scène et à son univers énergique, l’artiste propose une ambiance dominée par le rouge et les lumières stroboscopiques, plongeant les spectateurs dans un voyage visuel hypnotique.

Le clip a été réalisé par Pascal Baillien, déjà aux commandes du clip de "The Hum" de Dimitri Vegas & Like Mike, tandis qu’Yves Ruth s’est occupé de la direction artistique et chorégraphique.

Une idée signée Red Sebastian

Derrière ce concept visuel percutant, on retrouve l’artiste lui-même. Comme il l’a confié à nos confrères du service public, il a voulu retranscrire en images les variations vocales et rythmiques de son morceau : "Dans la chanson 'Strobe Lights', je joue vocalement avec des hauts et des bas, et je voulais continuer cela visuellement (…). Mais cette fois-ci avec un vrai ascenseur dans lequel on pouvait vraiment faire la fête".

Au-delà de l’aspect visuel, Red Sebastian souhaitait aussi mettre en scène sa dualité entre son identité quotidienne et son personnage scénique : "J’ai aimé jouer avec le contraste entre le Seppe (NDLR : de Seppe Herreman, son vrai nom) de tous les jours et l’animal de spectacle qu’est Red Sebastian. J’espère que tout le monde trouvera le clip aussi épique que moi".

Une étape clé avant l’Eurovision

Après avoir remporté la sélection belge le 1ᵉʳ février, Red Sebastian est désormais en route pour l’Eurovision, mais sa qualification en finale n’est pas encore assurée. Il devra d’abord passer par la première demi-finale, le 13 mai, où la Belgique tentera de décrocher son ticket pour la grande finale du 17 mai.