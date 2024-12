"La Guerre des Rohirrim": quand "Le Seigneur des Anneaux" se réinvente dans l’animation japonaise

Contrairement aux récits de hobbits et d’anneaux magiques qui ont marqué les adaptations cinématographiques précédentes, "La Guerre des Rohirrim" explore une histoire plus humaine et réaliste. Située deux siècles avant les aventures de Frodon et la Communauté de l’Anneau, cette préquelle plonge dans les terres du Rohan, royaume des cavaliers légendaires.

Réalisé par Kenji Kamiyama, connu pour ses travaux sur les animés de "Blade Runner" et "Star Wars", ce film s’appuie sur les notes de bas de page de Tolkien pour développer une intrigue féodale inédite. "Nous voulions ancrer ce récit dans le drame et l'émotion humaine, la cupidité et le pouvoir", explique le réalisateur, engagé par Warner Bros pour donner à l’œuvre un style d’animation japonais.