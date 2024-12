La reine Camilla et Brigitte Macron ensemble à Londres pour la remise d'un prix littéraire

Les deux femmes se connaissent bien et se sont fait la bise en se retrouvant et en se quittant mercredi. Elles ont aussi parlé en privé pendant plus de 15 minutes. Mme Macron a offert à Camilla un livre sur la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris.

La reine, affaiblie par une forme de pneumonie virale, a confié qu'elle restait "fatiguée", lors de la réception à la Résidence de France à Londres. Mme Macron a confié de son côté qu'elle et le président Macron lisaient tous les jours. "Le président, comme moi, on n'a jamais un jour sans lire. Jamais", a-t-elle dit à des invités.

Le prix de l'Entente littéraire a récompensé deux autrices, francophone et anglophone, s'adressant à des adolescents et jeunes adultes: Lucie Byron, auteure de bandes dessinées pour "Voleuse" (Thieves) et Manon Steffan Ros pour "The blue book of Nebo" (Le Livre Bleu de Nebo).

Ni la reine ni Mme Macron n'ont fait de déclaration lors de l'annonce des prix, dans le contexte politique tendu en France et alors que la santé de Camilla inquiète Outre-Manche.