L'album caché de Marie Laforêt enfin dévoilé après 40 ans: une histoire digne des plus grands films

Cinq ans après la disparition de la chanteuse et actrice Marie Laforêt, un album inédit refait surface, et il s'accompagne d'une histoire qui semble tout droit sortie d'un scénario hollywoodien. Enregistré en 1980 et resté sous clé pendant plus de 40 ans, l'album "Le feu" dévoile une facette méconnue de l'artiste.