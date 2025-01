Miss France 2025, Angélique Angarni-Filopon, victime de cyberharcèlement: "Moi, je me blinde, mais j’ai une famille"

Depuis son couronnement en décembre dernier, Angélique Angarni-Filopon, Miss France 2025, subit une vague de critiques et d’insultes en ligne. Elle a dénoncé ce harcèlement et partagé les répercussions sur ses proches.

Dans un communiqué publié le 20 décembre, son président, Frédéric Gilbert, a condamné ces propos, rappelant que le harcèlement est puni par la loi : "Ces commentaires injurieux n’ont pas leur place dans notre concours, pas plus que dans notre société et seront tous signalés aux autorités compétentes."

"Les Miss, on prend cher"

Sur le plateau de l’émission "Quelle Époque!", diffusée samedi soir, Angélique Angarni-Filopon a évoqué le harcèlement dont elle est victime : "Je les ai malheureusement lus, parce que je veux bloquer. Je ne veux plus que ces personnes aient accès à mon compte direct."

Cependant, elle s’inquiète surtout pour sa famille, et notamment pour ses jeunes neveux : "Moi, je me blinde. Aux Antilles, on dit : 'Mon cœur est blindé.' Mais mes neveux ne le sont pas forcément. Mon plus grand neveu a 13 ans. C’est très jeune."