"On ne s’y attendait pas": ce célèbre chef perd sa troisième étoile Michelin après 44 ans au sommet

À 82 ans, le chef emblématique de Vonnas, Georges Blanc, voit son restaurant passer de trois à deux étoiles dans le Guide Michelin 2025. Un tournant pour l’un des plus anciens établissements étoilés du monde.

S’il reconnaît une certaine surprise, il se veut résolument tourné vers l’avenir : "Peut-être qu’on sera moins élitiste et un peu plus accessible", a-t-il confié, évoquant la possibilité de revoir le positionnement du restaurant, sans toucher à l’essentiel. "Nous avons une maison qui tourne bien… Il n’y a pas de raison que ça ne continue pas".

C’est un coup de tonnerre dans le monde de la gastronomie française : Georges Blanc, monument de la cuisine hexagonale, perd sa troisième étoile Michelin, qu’il détenait depuis 1981. Le célèbre chef de Vonnas, dans l’Ain, a réagi avec calme à cette annonce : "On ne s’y attendait pas. Il va manquer une étoile qui s’efface, donc on va faire avec les deux étoiles. Il n’y a pas de problème".

Le Guide Michelin salue une longévité hors norme

Le directeur du Guide Michelin, Gwendal Poullennec, a tenu à rendre hommage à l’exceptionnelle longévité du chef : "Les équipes du guide continueront à suivre cette table avec la même bienveillance, la même exigence, mais toujours la même envie de refléter l’évolution de la qualité de la table", a-t-il déclaré.

Cette rétrogradation intervient dans un contexte de révision annuelle du célèbre guide rouge, qui a déclassé cette année 22 établissements, dont un trois étoiles (Georges Blanc) et un deux étoiles (Le Puits Saint-Jacques, dans le Gers).

Une dynastie gastronomique ancrée à Vonnas

Issu d’une lignée de cuisinières renommées, Georges Blanc a succédé à sa mère Paulette et à sa grand-mère Élisa, la fameuse "Mère Blanc", qui avait décroché la première étoile en 1929. Recalé de l’École de l’air à cause de son daltonisme, il rejoint la maison familiale en 1964 avant d’en prendre les rênes quatre ans plus tard, à seulement 25 ans.