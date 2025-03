Top Chef 2025: découvrez Noé, le candidat belge qui veut bousculer la cuisine avec son terroir décalé

Aujourd’hui, ce rêve d’enfant s’est transformé en une carrière prometteuse, marquée par une énergie débordante et une approche culinaire résolument ludique. Dans Top Chef, il veut non seulement s’amuser, mais aussi mettre en lumière la richesse de son terroir belge.

À 30 ans, Noé incarne l’âme festive et chaleureuse de la Belgique. Originaire de Gesves, un petit village où la nature et le partage sont omniprésents, il a grandi entouré de bons produits, notamment dans le potager de sa marraine. Son amour pour la cuisine s’est manifesté dès l’enfance. À seulement 5 ans, en regardant l’émission de cuisine avec le critique gastronomique Jean-Luc Petitrenaud, il lançait déjà avec conviction : "Papa, je veux être cuisinier !"

Il a ensuite forgé son talent dans des établissements prestigieux comme Le Pastoral et Bon Bon, tous deux doublement étoilés. Mais Noé est avant tout un entrepreneur dans l’âme. Après avoir dirigé des restaurants et un bar à vin primé par le Gault & Millau, il a choisi d’explorer une autre facette de la gastronomie en lançant, avec sa compagne, des restaurants éphémères. Cuisiner sur un bateau ou dans des lieux insolites ? Un défi qu’il adore relever.

Noé ne s’est pas contenté d’une formation classique. Son apprentissage s’apparente à un compagnonnage, où il a appris auprès de sommeliers, de cueilleurs d’herbes et de chefs étoilés. Une diversité d’expériences qui a affiné son approche et nourri sa créativité.

L’étoile Michelin : un rêve de gosse

Son style culinaire ? Trois mots suffisent à le résumer : terroir, fun et décalé. Noé affectionne particulièrement les cuissons longues et les plats de grand-mère, qu’il revisite avec une touche contemporaine et ludique. Son adaptabilité est l’une de ses plus grandes forces : il sait cuisiner partout, dans n’importe quelles conditions.

Cette saison de Top Chef est inédite : le gagnant aura l’opportunité d’ouvrir un restaurant éphémère et pourrait décrocher une première étoile Michelin. Pour Noé, cette récompense représente bien plus qu’un simple titre : "C'est comme s'entraîner avec les monstres de la planète. Si un chef me disait ‘c'est de la frappe ce que tu as fait’, je serais le plus heureux du monde". Prêt à tout donner, il compte prouver que sa cuisine authentique, ancrée dans la tradition et l’émotion, peut séduire les plus grands.

Le premier épisode de Top Chef est à retrouver le lundi 31 mars à 20h30 sur RTL tvi et en streaming sur RTL play.