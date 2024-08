Patrice Laffont, le "monsieur Jeu" du PAF inhumé à Paris

Alain JOCARD

Les proches et les compagnons de route de Patrice Laffont ont fait leurs adieux vendredi au cimetière parisien du Père-Lachaise au populaire animateur mort à l'âge de 84 ans.

Figure majeure de la télévision des années 70, 80 et 90 avec les jeux "Des chiffres et des lettres", "Fort Boyard" et "Pyramide", l'animateur est décédé le 7 août dans sa maison du Lubéron.