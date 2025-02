"Qu’elle est dure cette année": après des semaines d'absence, Line Renaud sort du silence après des soucis de santé

"Dieu, qu’elle est dure cette année, mais ça y est, j’en suis sortie, probablement grâce à vous", a confié la comédienne. Avant d'ajouter : "Tous les messages que vous m’avez fait parvenir m’ont fait un bien fou. Votre gentillesse, vos encouragements, tout ça fait du bien et je vous en remercie du plus profond de mon cœur. Moi aussi, je vous aime".

Toujours dynamique malgré l'âge

Si ce début d'année a été difficile, Line Renaud continue d'afficher une incroyable vitalité. En juillet dernier, avec les Jeux olympiques, elle avait amusé ses abonnés en partageant une photo d’elle en pleine démonstration de souplesse sur Instagram, plaisantant : "Ne le dites à personne… mais de mon côté, comme vous le voyez, je me prépare pour les Jeux Olympiques".

Malgré ses 96 ans, elle n’a pas mis un terme à sa carrière. En septembre dernier, elle a tourné dans le téléfilm "Résistantes" aux côtés de Jonathan Zaccai, prouvant une fois de plus son attachement à la comédie.

Engagée de longue date pour la recherche médicale et la lutte contre le sida, Line Renaud continue de porter haut ses combats. En novembre dernier, lors de la sixième soirée de remise des prix du Fonds de dotation Line Renaud-Loulou Gasté, elle avait tenu un discours poignant, conscient du temps qui passe : "À bientôt 97 ans, j'aperçois le bout du chemin, bientôt je ne serai plus là, mais vous, vous serez là ! Avec vos dons, vos forces et votre conviction. Et alors vous vous souviendrez de cette soirée, de ce combat initié ensemble".

En mars dernier, dans une émission spéciale pour le Sidaction, elle assurait être "sereine" face à l’avenir, convaincue que ses engagements continueront après elle.