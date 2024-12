Roméo Elvis révèle une heureuse surprise: "Approche du bébé, camarade"

C’est une nouvelle pleine d’amour et de douceur ! Roméo Elvis et Lena Simonne ont accueilli leur premier enfant, une petite fille. Une étape de plus dans leur belle histoire d’amour qui dure depuis une décennie.

Après dix ans de relation et trois ans et demi de mariage, Roméo Elvis, 31 ans, et Lena Simonne, 28 ans, ont partagé la grande nouvelle avec leurs abonnés. Sur Instagram, le couple a posté un carrousel de photos empreint de tendresse pour annoncer la naissance de leur fille. "Approche du bébé, camarade", a plaisanté le rappeur. De son côté, la jeune maman a écrit avec émotion : "La rencontre de ma vie, ma fille". Déjà en juillet, leur révélation de grossesse avait suscité un raz-de-marée d’amour et de likes sur le réseau social, où Lena partageait depuis des clichés adorables de son baby bump.

La naissance de leur fille marque aussi le début d’un tournant professionnel pour Lena Simonne. Après dix années sous les projecteurs, à poser pour des marques prestigieuses comme Balmain, Victoria's Secret ou encore L'Oréal, la Française a décidé de mettre fin à sa carrière de mannequin. Mais pas question pour elle de quitter l’univers de l’image ! Lena se lance dans une carrière de photographe, une passion nourrie au fil des années.