Stromae décoré par le Roi: découvrez son titre honorifique

Le Palais royal de Bruxelles a été le théâtre d'une cérémonie prestigieuse ce jeudi matin, célébrant des figures marquantes de la société belge. Le roi Philippe et la reine Mathilde ont rendu hommage à diverses personnalités influentes, notamment Stromae, qui a été nommé Commandeur de l'Ordre de la Couronne.

Le roi Philippe et la reine Mathilde ont reçu les lauréats d’une distinction honorifique ou d’une faveur nobiliaire, attribuées pour leurs mérites exceptionnels. Cette cérémonie annuelle s’est déroulée dans les salons du Palais royal, réunissant des personnalités issues de l’entreprise, de l’enseignement, de la recherche, de la culture ou encore des ONG.

Stromae et d'autres figures de renom distingués

Parmi les décorés de cette édition, le chanteur et artiste Paul Van Haver, plus connu sous le nom de Stromae, s’est vu remettre l'une des distinctions les plus prestigieuses de Belgique : le titre de Commandeur de l’Ordre de la Couronne. Le roi Philippe a mis en avant sa contribution exceptionnelle à la culture belge ainsi que son influence internationale.