Tentative d'enlèvement d'Inoxtag: cinq personnes incarcérées, elles voulaient réclamer une rançon

Les suspects ont été interpellés mardi et placés en garde à vue pour plusieurs chefs d’accusation lourds : tentative de vol en bande organisée avec arme, tentative d’enlèvement et de séquestration, participation à une association de malfaiteurs et violences avec usage ou menace d’une arme. Vendredi, ils ont été mis en examen par un juge d’instruction.

L’affaire remonte au 18 novembre 2024, lorsqu’un groupe d’individus s’est introduit dans un pavillon situé à Orgeval, dans les Yvelines. Leur objectif ? Enlever le youtubeur Inoxtag ou un membre de sa famille pour réclamer une rançon. Mais les malfaiteurs ont fait une grave erreur : ils ignoraient que la maison en question n’appartenait plus aux parents d’Inoxtag et était désormais occupée par un autre couple.

Inoxtag, une cible de plus en plus exposée

Selon une source proche du dossier, les six suspects, interpellés mardi dernier, étaient armés et avaient planifié leur coup. Ils ont été mis en examen et cinq d’entre eux ont été placés en détention provisoire. Le sixième, un majeur, a été placé sous contrôle judiciaire. L’enquête se poursuit pour déterminer comment ils ont organisé leur plan et s'ils avaient des complices. Mais une chose est sûre : leur projet a été avorté avant qu’Inoxtag ou ses proches ne soient directement menacés.

De son vrai nom Inès Benazzouz, Inoxtag, 23 ans, est une véritable star des réseaux sociaux. Avec 8,7 millions d’abonnés sur YouTube, 6,3 millions sur TikTok et près de six millions sur Instagram, il est l’un des créateurs de contenu les plus suivis en France. Son documentaire sur l’ascension de l’Everest a d’ailleurs cumulé 37 millions de vues depuis sa mise en ligne en septembre 2024.

Ce n’est pas la première fois que le youtubeur est la cible de malfaiteurs. Début novembre 2024, une maison lui appartenant à Poissy avait été cambriolée. Toutefois, Inoxtag n’y résidait plus, puisqu’il la louait à un tiers.