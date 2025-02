Une apparition qui interpelle: que faisait Serena Williams sur scène lors du Super Bowl?

Mais il ne s’est pas arrêté là. En réponse aux critiques sur les réseaux sociaux, il a rappelé que Serena avait déjà été attaquée par le passé pour avoir dansé sur un terrain de tennis. En 2012, elle avait été vivement critiquée après avoir fait un "Crip Walk" pour célébrer sa victoire aux Jeux olympiques. "Certains d'entre vous n'ont aucune idée de la façon dont Serena a été critiquée pour cette même danse à Wimbledon il y a 13 ans, et ça se voit…", a-t-il tweeté, dénonçant les doubles standards.

Some of y'all have no idea how criticized Serena was for this same dance at Wimbledon 13 years ago and it shows.... This is bigger than the music. pic.twitter.com/Xq4O96Yg0s