Une des stars de "Karate Kid" reçoit son étoile à Hollywood et annonce son grand retour aux côtés de Jackie Chan

Ralph Macchio, célèbre pour son rôle dans "Karate Kid", a été honoré d'une étoile sur le Hollywood Walk of Fame. L'acteur prépare également son retour sur grand écran aux côtés de Jackie Chan dans "Karate Kid : Legends", attendu pour 2025.

L'acteur américain Ralph Macchio, icône du cinéma des années 1980 grâce à son rôle de Daniel LaRusso dans Karate Kid, a enfin obtenu une étoile sur le célèbre trottoir des célébrités à Hollywood. Ce moment marque une étape importante dans la carrière de celui qui a marqué plusieurs générations à travers ses performances et son personnage inoubliable.

©Content Curation

La reconnaissance coïncide avec l'engouement continu pour la franchise, notamment grâce à la série à succès "Cobra Kai", diffusée sur Netflix. "La beauté de la série Cobra Kai, c'est que les enfants la regardent et que les parents se disent : Attendez, c'est le film que papa et maman sont allés voir il y a 20 ou 30 ans et qu'ils se replongent dans les films originaux", a déclaré l'acteur. "Il y a très peu d'exemples de ce genre, je suis vraiment chanceux d'en faire partie".