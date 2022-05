Des influenceuses accusées de scatophilie à Dubaï: énervée, Milla Jasmine réagit suite au scandale

Depuis plusieurs jours, une vidéo du blogueur Wassim TV parlant de "Dubaï Porta Potty" est devenue virale sur les réseaux sociaux. Cette tendance, dont le nom signifie "toilettes publiques portatives de Dubaï", fait référence à un phénomène qui concernerait des influenceurs et influenceuses qui vivent à Dubaï. Selon les dires du blogueur, ces personnes reçoivent des demandes surprenantes d'hommes riches en échange d'importantes sommes d'argent. "Pas mal d’influenceuses que vous voyez sur les réseaux sociaux sont en effet des escortes. Elles sont payées pour passer du temps avec des milliardaires à Dubaï. Mais si elles veulent plus d’argent, elles doivent faire pas mal de choses", explique le blogueur. Parmi ces pratiques, certaines seraient liées à la scatophilie ou à la zoophilie.

"On peut voir un homme qui fait c*** dans la bouche d’une femme". "Elles peuvent se faire 20.000 dollars en une soirée". Il ajoute que certaines personnes sont payées pour "avoir des relations intimes avec les chiens et avec des chameaux".

Milla Jasmine a découvert que son nom était cité dans cette affaire... Énervée, la Française a tout de suite réagi. Elle a expliqué l’origine de cette rumeur et a annoncé que plusieurs procédures judiciaires étaient en cours suite aux accusations.

L'ancienne stripteaseuse raconte qu'une femme jalouse d'elle a rédigé un article sur un blog, il y a de nombreuses années, dans le but de la détruire. "Dans cet article, elle a déversé toute sa haine sur les filles de Miami, moi y compris. Elle a inventé que j’avais rencontré un certain Peter et que, pour la modique somme de 20K, j’aurais léché des toilettes (...) durant toutes ces années, on m’a accusée d’avoir côtoyé ce Peter, d’avoir léché des toilettes. Puis vous savez à quel point la race humaine peut être mauvaise, il a fallu chercher encore plus sale, encore plus glauque pour me salir. Je suis passée de quelques années de stripteaseuse à une femme qui mange de la me***".

“Voilà comment avec rien, vous pouvez détruire la réputation de quelqu’un. Aujourd’hui c’est un inconnu, un Youtubeur minable illégitime qui a décidé de vous faire croire qu’il connaît le vrai fond des influenceuses françaises à Dubaï (...) Vous avez envie d’y croire pour soulager votre frustration (...) Oui, malheureusement il doit y avoir des filles qui s’adonnent à ces pratiques, mais je n’en fais pas partie et je n’en ai jamais fait partie", a lancé Milla, outrée.

Cette dernière a annoncé qu'elle allait porter plainte.